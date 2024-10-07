مؤشر نيكي يرتفع بفضل تراجع الين ومكاسب وول ستريت

طوكيو (رويترز)

قفز المؤشر نيكي الياباني بأكثر من 2% اليوم الاثنين بدعم من ضعف الين ومكاسب وول ستريت يوم الجمعة بعد تقرير وظائف أقوى من المتوقع أشار إلى استمرار متانة أكبر اقتصاد في العالم.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.8% عند 39332.74 نقطة في موجة صعود واسعة النطاق، بعد ارتفاعه 2.39% في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7% إلى 2739.39 نقطة.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زادت في سبتمبر بأكبر قدر خلال 6 أشهر كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1% وهو ما دعم معنويات المستثمرين العالميين.

وقال ناكا ماتسوزاوا كبير خبراء الاقتصاد الكلي في نومورا للأوراق المالية إن أحدث تقرير للوظائف يزيد من احتمالات أن يشهد الاقتصاد هبوطا سلسا وربما قبل المتوقع.

وتابع "إذا حدث ذلك، فسيكون بالتأكيد أمرا إيجابيا للأسهم اليابانية، التي تعتبر... سريعة التأثر بالتعافي الاقتصادي العالمي".

وارتفع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف، مما دفع الين إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس. وعزز ضعف الين أسهم شركات التصدير، بما في ذلك سهم شركة صناعة السيارات تويوتا موتور الذي زاد 2.3%.

كما ارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن سجل المؤشر داو جونز مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا يوم الجمعة وأنهى مؤشر ناسداك التعاملات على صعود بأكثر من 1%.

وارتفعت أسهم الشركات المالية اليوم الاثنين، بدعم من ارتفاع عائدات سندات الحكومة اليابانية. وقفز سهم شركة ريسونا القابضة 8.7% ليصبح أكبر رابح على المؤشر نيكي.

كما حققت أسهم شركات أشباه الموصلات وغيرها من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أداء قويا، مثل سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق الذي صعد 3.1%، وسهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي الذي تقدم 2.2%.

ومن بين الشركات الأخرى ذات الثقل، ارتفع سهم شركة فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 2.5% ليمنح المؤشر نيكي أكبر دفعة.



