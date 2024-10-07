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اقتصاد

«بي بي» تتخلى عن هدف خفض إنتاجها من النفط بحلول 2030

«بي بي» تتخلى عن هدف خفض إنتاجها من النفط بحلول 2030
7 أكتوبر 2024 13:45


لندن (رويترز)
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة بي.بي تخلت عن هدف لخفض إنتاجها من النفط والغاز بحلول عام 2030، في الوقت الذي قلص فيه الرئيس التنفيذي للشركة موري أوكينكلوس استراتيجية التحول في مجال الطاقة، بهدف استعادة ثقة المستثمرين.
وكانت هذه الاستراتيجية، التي أُعلن عنها في 2020، هي الأكثر طموحاً في قطاع الطاقة، إذ تعهدت الشركة فيها بخفض الإنتاج 40% مع نمو سريع للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وخفضت بي.بي هذا الهدف في فبراير (شباط) 2023 وقررت تقليص خفض الإنتاج إلى 25%، وهو ما كان سيجعل حجم إنتاجها يصل إلى مليوني برميل يوميا في نهاية هذا العقد.
وقالت المصادر: إن الشركة المدرجة في بورصة لندن تستهدف الآن ضخ استثمارات جديدة في الشرق الأوسط وخليج المكسيك لزيادة إنتاجها من النفط والغاز.
وتولى أوكينكلوس مهام منصبه في يناير، لكنه يواجه صعوبة في وقف انخفاض سعر سهم الشركة، الذي يقدم أداء أقل من منافسيه منذ بداية هذا العام بسبب قلق المستثمرين من قدرة بي.بي على تحقيق الأرباح في ظل استراتيجيتها الحالية.
ولا تزال الشركة تسعى لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.
وقال متحدث باسم شركة بي.بي: «كما قال موري في بداية العام... الاتجاه سيظل كما هو، غير أن (أعمال الشركة) ستكون أبسط وأكثر تركيزاً وأعلى قيمة».
وقالت المصادر: إن أوكينكلوس سيعرض استراتيجيته المحدثة خلال يوم مخصص للمستثمرين في فبراير، لكنهم أشاروا إلى أن الشركة تخلت عملياً عن هذا الهدف بالفعل.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت بي.بي ستقدم إرشادات جديدة فيما يتعلق بالإنتاج.

شركة بي بي
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