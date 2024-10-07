تراجع الأسهم الأوروبية مع انخفاض أسهم شركات العقارات والمرافق



لندن (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تلاشي الارتياح الذي أعقب صدور بيانات قوية عن الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وتعرض القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات والمرافق لضغوط من ارتفاع عوائد السندات.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض أسهم شركات العقارات 1% والمرافق 0.5%.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة، بعدما بددت بيانات سوق العمل الأميركية المخاوف من الركود وأدت إلى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وزيادة عوائد السندات على نطاق واسع، وتداول عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في شهر.

ومن بين الأسهم الفردية، صعد سهم ريتشمونت 1.3% بعد أن وافقت الشركة المالكة لكارتييه على بيع منصة يوكس نت-إيه-بورتر الإلكترونية لمنصة الأزياء الفاخرة الألمانية ماي تيريزا.

وقفز سهم شركة هايدلبرج للمواد 5.6% بعد تقرير يفيد بأن مجموعة أداني تجري محادثات لشراء وحدة الأسمنت الهندية التابعة للشركة، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.