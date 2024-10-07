«الأوراق المالية» تطلق النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الأرواق المالية والسلع، النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، لما قبل مارس 2015، وذلك بالتعاون مع «بنك أبوظبي الأول» الذي سيتولى عملية صرف الأرباح للمساهمين.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الهدف من إطلاق النسخة الإلكترونية هو تنويع القنوات أمام الجمهور للوصول للخدمة، وتسهيل حصولهم على أرباحهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، تماشياً مع تطلعات الحكومة الرشيدة والرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية إلى أعلى مستويات التميز في العالم، وبما يلبي توقعات واحتياجات الجمهور.

وتتيح الخدمة أمام المساهمين تقديم طلباتهم ومتابعتها في أي وقت واحد من خلال الموقع الإلكتروني لبنك أبوظبي الأول، الذي سيقوم بدراسة الطلب وتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال عشرة أيام عمل من تقديمه للطلب مستوفياً كافة المستندات المطلوبة.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل جهودها للعمل على تيسير حصول المساهمين على كل أرباحهم غير المستلمة لما قبل مارس 2015 في الوقت المحدد.