بدء فترة اكتتاب «ايه دي ان اتش للتموين»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ايه دي ان اتش للتموين» بي ال سي، عن النطاق السعري لبيع أسهمها وبدء فترة الاكتتاب لطرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 0.91 و0.96 درهم للسهم الواحد، حيث من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 819 مليون درهم «223 مليون دولار»، و864 مليون درهم «235 مليون دولار»، مما يعني أن القيمة السوقية وقت الإدراج ستتراوح بين 2.05 مليار درهم «557 مليون دولار»، و2.16 مليار درهم «588 مليون دولار».

وستطرح شركة أبوظبي الوطنية للفنادق جزءاً من مساهمتها في «ايه دي ان اتش للتموين»، يتألف من 900 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 درهم، والذي يمثل 40% من إجمالي رأسمال ايه دي ان اتش للتموين المصدر.

وبدأت فترة الاكتتاب اعتباراً من اليوم، ومن المتوقع أن تنتهي الاثنين 14 أكتوبر الجاري بالنسبة لعرض الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات، وفي يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري بالنسبة للمستثمرين المحترفين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه «الأربعاء» 16 أكتوبر الجاري.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم «الأربعاء» في 23 أكتوبر الجاري، رهناً بظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، من ضمنها قبول إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال كلايف كولي، الرئيس التنفيذي لشركة ايه دي ان اتش للتموين: «تم الإعلان عن بدء عملية البناء السعري لطرحنا العام الأولي، حيث يقدم مساهمنا البائع حصة 40% من أسهم الشركة للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يودون أن يكونوا جزءاً من مسيرة النمو المتسارع للشركة».

وأضاف: «بفضل وجودنا في قطاعات عالية النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتوسيع نطاق أعمالنا في أبوظبي ودبي، فإننا نرى أيضاً آفاقاً واعدة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في المنطقة الشرقية وجدة والرياض، حيث نحقق بالفعل تقدماً ممتازاً في توسيع أعمالنا».

وفيما يتعلق بالطرح، ستقوم الشركة والمساهم البائع بتعيين شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية كمدير استقرار سعري، والذي يجوز له، ضمن الحدود المسموح بها بموجب القانون المعمول به، ولأغراض الاستقرار السعري، الدخول في صفقات الاستقرار السعري بهدف دعم سعر الأسهم في السوق، وفي كل حالة عند مستوى أعلى من ذلك الذي قد يسود في السوق المفتوحة وبسعر الطرح النهائي نفسه أو أقل.

وستتم إتاحة ما يصل إلى 10% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم تخصيصها للمساهمين الحاليين في مجموعة أبوظبي الوطنية للفنادق، والذين يتقدمون بطلبات اكتتاب في أي من الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية فقط، بحيث سيتمتع هؤلاء المساهمون بأولوية على مقدمي طلبات الاكتتاب الآخرين.