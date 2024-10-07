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اقتصاد

الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع

الدولار قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع
7 أكتوبر 2024 17:15


لندن (رويترز) 
ظل الدولار اليوم الاثنين بالقرب من أعلى مستوى في 7 أسابيع الذي سجله يوم الجمعة على خلفية بيانات الوظائف الأميركية القوية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وصعد الدولار بعدما أظهر تقرير وظائف في الولايات المتحدة أكبر قفزة في الوظائف في 6 أشهر خلال سبتمبر وانخفاض معدل البطالة وزيادة الأجور بقوة، وهو ما يشير إلى متانة الاقتصاد الأميركي ويجبر الأسواق على تقليص توقعاتها بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل عملات رئيسية أخرى، 0.05% إلى 102.60. وكان المؤشر قد ارتفع يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 102.69 مسجلاً مكاسب أسبوعية تجاوزت 2% وكانت الأكبر منذ عامين.
واستقر اليورو عند 1.0970 دولار، منخفضاً 0.06%.
وانخفض الين قليلاً إلى 149.10 للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ 16 أغسطس، قبل أن يقلص خسائره ليتداول عند نحو 148.60 للدولار. وجاء ذلك بعد أن هوى الين بأكثر من 4% الأسبوع الماضي مسجلاً أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل عام 2009.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4% مقابل الدولار.

سعر الدولار
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