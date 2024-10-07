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اقتصاد

أحمد بن سعيد يشيد بجهود موظفي مطار دبي الدولي

أحمد بن سعيد
7 أكتوبر 2024 18:42

دبي (وام)
أشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، بالجهود التي يبذلها العاملون في مطار دبي الدولي، وذلك بمناسبة احتفاء مطارات دبي بـ «صُناع اللحظات السعيدة» بفيديو جديد تم الكشف عنه اليوم.

وكشفت مطارات دبي عن فيديو جديد يحتفي بـ «صُناع اللحظات السعيدة»، ويُبرز روح التعاون التي يتمتع بها آلاف الأشخاص الذين يعملون في سبيل تقديم خدمة متميزة وموحدة وتجربة سفر استثنائية لجميع الضيوف المسافرين عبر مطار دبي الدولي.
وقال سموّه: «أشعر بفخر كبير وأنا أشاهد الفائزين الأوائل بجوائز «oneDXB» في هذا الفيديو، إنهم الأشخاص الذين يجعلون من مطار دبي الدولي وجهة استثنائية، ويسعدني أن نحتفل بمساهماتهم القيمة».

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وأضاف أنه بينما يواصل مطار دبي الدولي رحلته نحو الريادة العالمية، يأتي هذا الفيلم بمثابة تذكير بأن نجاحنا لا يقتصر على التكنولوجيا المتطورة والبنية التحتية الحديثة فحسب، بل يتجسد في تفاني وإخلاص موظفينا الذين يحرصون على تقديم تجربة سفر لا تُنسى لكل ضيف، ومن خلال اتحادنا كمجتمع مطار واحد، فإننا نصنع فارقاً حقيقياً في رحلة كل ضيف يمر عبر مطاراتنا.

وعُرض الفيديو، الذي يؤدي أدواره الفائزون بالنسخة الأولى من جوائز «oneDXB» المقدمة من رئيس مطارات دبي، لأول مرة خلال حفل توزيع جوائز الربع الثالث الذي أقيم الأسبوع الماضي، وهو يُظهر كيف يُترجم العمل الجماعي والتعاون وراء الكواليس إلى تجارب سفر سلسة لعشرات الملايين من الضيوف كل عام.ويروي الفيديو قصة مؤثرة تبرز العمل الجماعي والتفاني الذي يميّز مجتمع المطار وتتمثل في قصة إعادة خاتم مفقود إلى صاحبه قبل أن يدرك حتى فقدانه ويؤكد أن وراء كل رحلة سلسة عبر مطار دبي الدولي فريقاً متكاملاً يعمل بتناغم تام، لتخطي التحديات كافة.

أحمد بن سعيد
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