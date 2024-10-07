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اقتصاد

«مطار زايد» الأسرع نمواً بالسعة المقعدية في المنطقة

مطار زايد الدولي
8 أكتوبر 2024 00:52

رشا طبيلة (أبوظبي)

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سجل مطار زايد الدولي أسرع وتيرة نمو بالسعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران الدولية في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر أكتوبر الجاري، بنمو بلغت نسبته 21.3% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولي. 
وأكدت البيانات أن مطار زايد الدولي سجل 1.5 مليون مقعد خلال أكتوبر، بزيادة 262 ألف مقعد إضافي مقارنة بـ 1.2 مليون مقعد خلال أكتوبر من العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط في إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطارات منطقة الشرق الأوسط في أكتوبر الجاري، حيث بلغت حصتها 33% بواقع 7.48 مليون مقعد بنمو 9% مقارنة بـ 6.8 مليون مقعد بأكتوبر من العام الماضي.
وأضافت البيانات، أن إجمالي السعة المقعدية في الشرق الأوسط في أكتوبر بلغ 22.67 مليون مقعد، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بحصة 29% من إجمالي المقاعد الشرق أوسطية بواقع 6.6 مليون مقعد في أكتوبر، ثم تأتي قطر في المرتبة الثالثة إقليمياً بواقع 2.6 مليون مقعد.
وبحسب آخر بيانات للهيئة العامة للطيران المدني، استقبلت مطارات الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أكثر من 97.9 مليون مسافر بنمو 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويتصدر مطار دبي الدولي مطارات المنطقة بالسعة المقعدية في أكتوبر، ليسجل 5.1 مليون مقعد بنمو 5.4%، يليه مطار حمد الدولي في الدوحة، ثم مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثم مطار زايد الدولي في أبوظبي.
وحول نمو السعة المقعدية لشركات الطيران، أشارت بيانات «أو إي جي» إلى أن الاتحاد للطيران حلّت في المرتبة الثانية في المنطقة في زيادة السعة المقعدية، حيث سجلت 220 ألف مقعد إضافي بنمو 25% لتبلغ السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية للاتحاد للطيران في أكتوبر أكثر من مليون مقعد.
وارتفعت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في الشرق الأوسط بنسبة 3.9% في أكتوبر الجاري بنمو طفيف مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، حيث سجلت السعة المقعدية نمواً بنسبة 3.4%.
وخلال أكتوبر، سجلت منطقة الشرق الأوسط 4.2 مليون مقعد محلي، بزيادة 402 ألف مقعد مقارنة بأكتوبر العام الماضي، بينما سجلت منطقة الشرق الأوسط 18.5 مليون مقعد دولي بإضافة 449 ألف مقعد مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.

أعداد المسافرين
استقبلت مطارات أبوظبي في النصف الأول من العام الحالي، 14 مليون مسافر بزيادة نسبتها 33.5% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، منهم 13.7 مليون مسافر عبر مطار زايد الدولي، بنموٍّ نسبته 33.8% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.

حركة الطيران
اقترن النمو في حركة المسافرين مع زيادة موازية في حركة الطيران بنسبة 24.3%، حيث سجَّل إجمالي 84.286 رحلة خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 67.835 رحلة خلال النصف الأول من عام 2023.

مطار زايد الدولي
السعة المقعدية
الاتحاد للطيران
أبوظبي
الإمارات
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