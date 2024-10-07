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اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» يُنشئ شركة بمدينة «غيفت سيتي»

«أبوظبي للاستثمار» يُنشئ شركة بمدينة «غيفت سيتي»
8 أكتوبر 2024 00:52

أبوظبي (وام)

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أعلن جهاز أبوظبي للاستثمار، أمس، إنشاء شركة تابعة له بمدينة غوجارات المالية والتكنولوجية الدولية «غيفت سيتي»، المركز الدولي للخدمات المالية في الهند.
وأوضح الجهاز، في بيان أمس، أن الشركة حصلت على الموافقة التنظيمية من هيئة المركز الدولي للخدمات المالية.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، إن الهند تعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتُعتبر سوقاً مهماً لاستثمارات الجهاز منذ سنوات عديدة، وقد قمنا ببناء محفظة واسعة النطاق تشمل مختلف فئات الأصول، ولدينا ثقة حول آفاق النمو على المدى الطويل في الهند.
وأضاف سموه أن إنشاء الشركة التابعة للجهاز في (غيفت سيتي) يأتي تأكيداً لإيماننا بالفرص التي يوفرها النمو المستمر في الهند، وتسعى (غيفت سيتي) إلى إنشاء منظومة فعالة للخدمات المالية على نطاق عالمي تعمل تحت مظلة هيئة تنظيمية فاعلة وإطار قانوني قوي.
وسيقوم الجهاز - وبشكل تدريجي - بنقل بعض استثماراته الحالية بالهند إلى شركته التابعة في (غيفت سيتي)، والتي ستتولى أيضاً القيام باستثمارات مستقبلية في الهند.

جهاز أبوظبي للاستثمار
الإمارات
أبوظبي
غوجارات
حامد بن زايد
الهند
الإمارات والهند
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