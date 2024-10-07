سلطان الأحبابي رئيساً لمجلس إدارة «وورلد باي»

أبوظبي (وام)

أعلنت «وورلد باي»، الشركة العالمية المتخصصة في في مجال تكنولوجيا المدفوعات، تعيين الدكتور سلطان الأحبابي عضوا غير تنفيذي مستقل ورئيساً لمجلس إدارة شركتها «وورلد باي الإمارات»، في خطوة تعكس دور الكفاءات الوطنية الإماراتية المؤهلة في قيادة كبرى المؤسسات والشركات الدولية، بما يعزز القيمة المضافة ويحقق استدامة نمو هذه الشركات.

ويُعدّ الدكتور سلطان الأحبابي أحد روّاد الأعمال في دولة الإمارات، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في مجال إستراتيجيات الأعمال والعمليات والإدارة، حقق خلالها نجاحات كبيرة في قيادة المؤسسات عالية النمو، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة، وتعزيز القيمة في مختلف الأسواق.

ومن المتوقع أن يلعب سجل الدكتور سلطان الأحبابي الحافل في التخطيط المؤسسي، وإستراتيجيات التسويق، والإدارة المالية، دوراً محورياً في دفع عجلة نمو وورلد باي في دولة الإمارات.

ورحب بيت ويكس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة وورلد باي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالدكتور سلطان الأحبابي في مجلس إدارة الشركة، مشيراً إلى أن خبرته القيادية الواسعة ورؤيته الإستراتيجية ستكونان ركيزةً أساسيةً لنموّنا المتواصل في منطقة الشرق الأوسط حيث يتماشى تعيين الدكتور الأحبابي مع هدفنا المتمثل في إطلاق العنان لقدرات الشركات حول العالم.

من جانبه أعرب الدكتور سلطان الأحبابي عن سعادته بانضمامه إلى وورلد باي، قائلاً: «فخور بانضمامي إلى وورلد باي كعضو مستقل غير تنفيذي ورئيس مجلس إدارة وورلد باي في دولة الإمارات، كما أتطلع إلى العمل مع هذا الفريق المتميز لدفع المبادرات الإستراتيجية للشركة، وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق رسالتها المتمثلة في توفير حلول دفع عالمية المستوى».