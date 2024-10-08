النفط يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى في أكثر من شهر

تراجعت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر أمس الاثنين.





وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 80.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 76.94 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر أغسطس، مما عزز مسيرة الصعود الأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاع العقود بأكثر من ثمانية بالمئة في أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.

ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر.



ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي تقريره عن المخزونات الأميركية في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.