الدولار يتمسك بأعلى مستوى في 7 أسابيع

تمسك الدولار بأعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء.



وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات رئيسية أخرى، 102.41 نفطة في أحدث التداولات، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى بلغه في سبعة أسابيع عند 102.69 نقطة الذي لامسه يوم الجمعة.



وارتفع اليوان في التداولات الخارجية قليلا إلى 7.0594 يوان مقابل الدولار في التعاملات المبكرة.



وبلغ اليورو 1.098175 دولار في التعاملات المبكرة، وهو ليس بعيداً عن أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 1.09515 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3095 دولار، وهو سعر قريب من أدنى مستوى له على مدى ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار والذي سجله أمس الاثنين.



وارتفع الين قليلاً إلى 147.795 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بعد أن هبط أيضاً إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 149.10 للدولار أمس الاثنين مع تفكير المتداولين في مسار أسعار الفائدة الذي من المرجح أن يتخذه بنك اليابان (المركزي) في الأمد القريب.