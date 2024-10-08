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اقتصاد

"أدنوك للإمداد والخدمات" تُوزع أرباحاً نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم عن النصف الأول

"أدنوك للإمداد والخدمات" تُوزع أرباحاً نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم عن النصف الأول
8 أكتوبر 2024 09:48

أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي"، اليوم، موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم "136.5 مليون دولار" عن النصف الأول من عام 2024، أي ما يعادل 6.78 فلس للسهم الواحد.

وتعتزم الشركة توزيع إجمالي أرباح بقيمة 1,002.6 مليون درهم "273 مليون دولار" للسنة المالية بالكامل، بزيادة قدرها 5% قياساً مع نسبة توزيعات الأرباح لعام 2023، وبما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المعتمدة.

وسيتم توزيع أرباح النصف الأول 2024 للمساهمين الذين يمتلكون أسهماً في الشركة في تاريخ التسجيل الواقع في 17 أكتوبر 2024.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات": " إن توزيع الأرباح النقدية للنصف الأول من عام 2024، يعكس وضعنا النقدي القوي وميزانيتنا العمومية المتينة. ونلتزم بتقديم عوائد مجزية للمساهمين من خلال تعزيز القيمة المتراكمة وتوزيع الأرباح.

وأشار إلى أن "أدنوك للإمداد والخدمات" تمضي قدماً في إستراتيجيتها للنمو التحويلي من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجية، فيما تواصل التركيز على تقديم قيمة مجزية لمساهميها وأصحاب المصلحة لديها.

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وتتماشى هذه الأرباح مع سياسة توزيعات الأرباح التي وافق عليها مجلس الإدارة، والتي تهدف إلى زيادة الأرباح السنوية للسهم الواحد على أساس تصاعدي بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط مقارنةً مع الأرباح السنوية لعام 2023 التي بلغت 955 مليون درهم "260 مليون دولار".

وتعتزم الشركة توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، حيث يتم توزيع دفعة أولية عن نتائج النصف الأول في الربع الأخير من العام نفسه، وتوزيع الدفعة الثانية بعد نتائج النصف الثاني في الربع الثاني من السنة التقويمية التالية، فيما تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تحقيق نمو كبير عبر قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي: الخدمات اللوجستية المتكاملة، والشحن، والخدمات البحرية.

ومنذ بداية عام 2024، وقعت الشركة عقوداً لبناء ما يتراوح بين 8 إلى 10 ناقلات للغاز الطبيعي المسال، وبين اثنين إلى أربع ناقلات أمونيا عملاقة، وتسع ناقلات إيثان عملاقة.

كما أعلنت الشركة استحواذها على شركة "نافيغ8"(1)، وساهمت هذه الإنجازات في تعزيز الحضور العالمي للشركة، وتحسين إمكاناتها وخدماتها، وتوسيع أسطولها الرائد في السوق الذي يتمتع بكفاءة بيئية عالية.

المصدر: وام
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