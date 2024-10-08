الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين



لندن (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعدما أثار غياب تفاصيل جديدة عن إجراءات التحفيز الصينية موجة بيع في أسهم القطاعات المرتبطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم مثل التعدين والسلع الفاخرة.وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1% بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش ليلامس أدنى مستوياته منذ 23 سبتمبر.

وتراجعت أسهم شركات فاخرة مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وبربري وإيرميس، التي يأتي جزء كبير من إيراداتها من الصين، بنسب تتراوح بين 3.1% و5%.

ونزل سهما شركتي المشروبات الروحية ريمي كوانترو 5% وبيرنود ريكارد 2.8% بعدما أعلنت الصين فرض إجراءات مؤقتة على واردات مشروبات من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق.

وكان قطاع التعدين أكبر القطاعات الأوروبية انخفاضاً، ونزل 3.7% مع تراجع أسعار النحاس وخام الحديد، بعد تلاشي التفاؤل إزاء إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين أكبر مستهلك في العالم.

وبدأت الأسهم الصينية تفقد الزخم اليوم الثلاثاء، وهبطت الأسهم في هونج كونج بعدما خيب مسؤولون آمال المتعاملين في السوق، حين كشفوا عن القليل فقط من التفاصيل المحددة بشأن الخطط الرامية إلى دعم الاقتصاد المتباطئ.

ومن بين أسهم الشركات، انخفض سهم فيستري بنحو 30% بعد أن خفضت شركة بناء المنازل البريطانية توقعاتها لأرباح العام المالي 2024 بمقدار 80 مليون جنيه إسترليني (104.7 مليون دولار) نتيجة تضرر أحد أقسامها من زيادة تكاليف البناء.