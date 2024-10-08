قرار قضائي أميركي يلزم «جوجل» فتح متجرها الإلكتروني للمنافسة



سان خوسيه (كاليفورنيا) (د ب أ)

أصدر قاضٍ أميركي أمراً قضائياً، أمس الاثنين، ضد شركة جوجل للإنترنت، لصالح الشركة المنافسة إيبيك جيمز، كما أمر جوجل بتغيير الشروط على منصة التطبيقات «بلاي ستور» لجعلها أكثر تنافسية. وتعتزم جوجل الطعن على الحكم.

وقضى القاضي جيمس دوناتو بمحكمة نورثن ديستريكت الجزئية في كاليفورنيا بأن جوجل ربما لن تطلب من مطوري التطبيقات استخدام نظام الدفع الخاص بها في بلاي ستور ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل.

وعلاوة على ذلك، يجب السماح لمطورين بإبلاغ المستخدمين على منصة جوجل بشأن المكان الذي يمكن أن يحصلوا فيه على التطبيقات خارج بلاي ستور.

وتنطبق الأحكام على الولايات المتحدة فقط.

ويشار إلى أنه يمكن لشركة جوجل أن تخسر إيرادات في قطاع أعمال التطبيقات بأميركا نتيجة لهذا القرار.

وكررت جوجل انتقاداتها السابقة بأن الشروط التي تطلبها شركة إيبيك سوف تعود بالفائدة عليها فقط، كما من الممكن أن تضر بالمستخدمين ومطوري التطبيقات والشركات المصنعة للأجهزة.

وانتقدت جوجل المحكمة، وقالت إنها تعتبر الأعمال المتعلقة بالأجهزة الذكية التي تعمل بنظام آندرويد سوقاً منفصلة، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار المنافسة من جانب أجهزة آيفون الخاصة بشركة آبل.

يذكر أنه تمت إتاحة متاجر التطبيقات المنافسة على أجهزة آندرويد منذ فترة طويلة. مع ذلك، في المحاكمة الخاصة بشركة إيبيك، توصل أعضاء هيئة المحلفين إلى أن جوجل استخدمت أساليب غير عادلة لجعل الأعمال صعبة بالنسبة للشركة.

وبعد الحكم، أعلن المدير التنفيذي للشركة تيم سويني أن الشركة سوف تطلق متجرها الخاص للتطبيقات داخل متجر جوجل بلاي الخاص بجوجل العام المقبل.