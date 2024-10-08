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اقتصاد

«سامسونج» تتوقع إعلان قفزة في أرباحها ومبيعاتها خلال الربع الثالث

«سامسونج» تتوقع إعلان قفزة في أرباحها ومبيعاتها خلال الربع الثالث
8 أكتوبر 2024 13:34


سيؤول(د ب أ)
تتوقع شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج إلكترونيكس إعلان ارتفاع أرباح التشغيل، خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 274.49%، وزيادة مبيعاتها ربع السنوية بنسبة 17.21%.
وقالت الشركة، إن أرباح التشغيل، خلال الربع الثالث قد تصل إلى 9.10 تريليون وون مقابل 2,43 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وحوالي 10.44 تريليون وون، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
كما تتوقع الشركة وصول إجمالي مبيعاتها المجمعة ،خلال الربع الثالث إلى 79 تريليون وون مقابل 67.4 تريليون وون، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، 74.07 تريليون وون، خلال الربع الثاني من العام.
ومن المقرر إعلان نتائج الربع الثالث في وقت لاحق من الشهر الحالي.

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