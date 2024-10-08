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اقتصاد

«المركزي الصيني» يضخ 41.7 مليار يوان في النظام المصرفي

«المركزي الصيني» يضخ 41.7 مليار يوان في النظام المصرفي
8 أكتوبر 2024 14:08


بكين (د ب أ)
ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، 41.7 مليار يوان (5.9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5%. 
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ «الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
 وفي سوق الصرف، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار. 
وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 7.0709 يوان لكل دولار، بارتفاع قدره 79 بيباً صينياً عن مستواه أمس وكان 7.0074 يوان. وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.

بنك الشعب الصيني
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