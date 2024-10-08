الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق برنامجاً لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية

سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق برنامجاً لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية
8 أكتوبر 2024 15:08

 شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، في المبادرة العالمية "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية"، التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بدعم من الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، بهدف تعزيز الثقافة المالية وحماية المستثمرين.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان اليوم، إنه أطلق حملة في هذا الإطار بعنوان "فهم الاستثمار المالي وكيفية الاستثمار في سوق الأوراق المالية"، بهدف تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، عبر منظومة الأعمال والمجتمع في أبوظبي، حيث تأتي هذه الحملة في إطار التزام السوق بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وجهوده في توفير التعليم المالي الشامل.

ويشمل البرنامج سلسلة من ورش العمل، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة من الشركات الأعضاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقام السوق بالتعاون مع شركة "بي إتش إم كابيتال"، للوساطة المالية، بتنظيم ورشتي عمل في شركة أدنوك للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها مقدمة عن أسواق الأوراق المالية، وأهمية وقيمة الاستثمارات، واستراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر، وتحديد فرص الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق.

وتعزز المبادرة الجديدة، من مشاركة سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات المحلية وجمعيات الأعمال لتحسين المعرفة الاستثمارية، ورفع مستوى الثقافة المالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

أخبار ذات صلة
"أدنوك للإمداد والخدمات" تُوزع أرباحاً نقدية بقيمة 501.3 مليون درهم عن النصف الأول
بدء فترة اكتتاب «ايه دي ان اتش للتموين»

وقال عبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، "يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتعزيز الثقافة المالية، باعتبارها من أهم الركائز المالية في أبوظبي، وجزء أساسي من استراتيجيتنا".

وأضاف "يُعدُ إطلاق برنامجنا الجديد، الذي يتزامن مع المبادرة العالمية لـ"قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية"، خطوة مهمة نهدف من خلالها لتمكين الكوادر الوطنية العاملة وأفراد المجتمع في أبوظبي، عبر تزويدهم بالمعرفة اللازمة للمشاركة بثقة في أسواق المال وتحقيق أهدافهم المالية، وهو ما يعكس دور وأهمية مساهمات القوى العاملة وأفراد المجتمع، ممن يتمتعون بالمعرفة والمهارات المالية السليمة، في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى عقد مزيد من الشراكات مع مؤسسات رائدة أخرى في الإمارات، بهدف توسيع نطاق مبادراته المتعلقة بنشر الثقافة المالية.

ومن خلال توسيع نطاق الجهود التوعوية، يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تتناغم مع رؤية أبوظبي الشاملة للتنويع الاقتصادي المستدام.

المصدر: وام
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أدنوك
الاستثمار
آخر الأخبار
خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»
الرياضة
خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»
اليوم 17:30
لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»
الرياضة
لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»
اليوم 17:00
مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
اقتصاد
مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
اليوم 16:51
ثاني الزيودي
اقتصاد
الزيودي: تجارة الإمارات تنمو 8 أضعاف المعدل العالمي
اليوم 16:30
أبوظبي(أرشيفية)
علوم الدار
انطلاق أعمال مؤتمر أبحاث الفضاء 2024 في أبوظبي
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©