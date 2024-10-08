سوق أبوظبي للأوراق المالية يطلق برنامجاً لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية

شارك سوق أبوظبي للأوراق المالية، في المبادرة العالمية "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية"، التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بدعم من الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، بهدف تعزيز الثقافة المالية وحماية المستثمرين.

وقال سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان اليوم، إنه أطلق حملة في هذا الإطار بعنوان "فهم الاستثمار المالي وكيفية الاستثمار في سوق الأوراق المالية"، بهدف تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، عبر منظومة الأعمال والمجتمع في أبوظبي، حيث تأتي هذه الحملة في إطار التزام السوق بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وجهوده في توفير التعليم المالي الشامل.

ويشمل البرنامج سلسلة من ورش العمل، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مجموعة من الشركات الأعضاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقام السوق بالتعاون مع شركة "بي إتش إم كابيتال"، للوساطة المالية، بتنظيم ورشتي عمل في شركة أدنوك للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها مقدمة عن أسواق الأوراق المالية، وأهمية وقيمة الاستثمارات، واستراتيجيات الاستثمار وإدارة المخاطر، وتحديد فرص الاستثمار في الشركات المدرجة في السوق.

وتعزز المبادرة الجديدة، من مشاركة سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمرة مع المؤسسات الأكاديمية والجامعات المحلية وجمعيات الأعمال لتحسين المعرفة الاستثمارية، ورفع مستوى الثقافة المالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الله سالم النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، "يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتعزيز الثقافة المالية، باعتبارها من أهم الركائز المالية في أبوظبي، وجزء أساسي من استراتيجيتنا".

وأضاف "يُعدُ إطلاق برنامجنا الجديد، الذي يتزامن مع المبادرة العالمية لـ"قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية"، خطوة مهمة نهدف من خلالها لتمكين الكوادر الوطنية العاملة وأفراد المجتمع في أبوظبي، عبر تزويدهم بالمعرفة اللازمة للمشاركة بثقة في أسواق المال وتحقيق أهدافهم المالية، وهو ما يعكس دور وأهمية مساهمات القوى العاملة وأفراد المجتمع، ممن يتمتعون بالمعرفة والمهارات المالية السليمة، في دعم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ويسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى عقد مزيد من الشراكات مع مؤسسات رائدة أخرى في الإمارات، بهدف توسيع نطاق مبادراته المتعلقة بنشر الثقافة المالية.

ومن خلال توسيع نطاق الجهود التوعوية، يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تتناغم مع رؤية أبوظبي الشاملة للتنويع الاقتصادي المستدام.