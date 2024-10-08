الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ال جي» تعلن انخفاض أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث

«ال جي» تعلن انخفاض أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث
8 أكتوبر 2024 16:09


سيؤول (د ب أ)
أعلنت شركة ال جي الكورية الجنوبية للإلكترونيات تسجيل إيرادات تقدر بـ 22.17 تريليون وون كوري (16.5 مليار دولار) وأرباح تشغيلية بقيمة 751.1 مليار وون.
وقالت الشركة إن الأرباح التشغيلية تراجعت، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع التكاليف اللوجستية والتسويقية خلال النصف الثاني من عام 2024.
وحققت الشركة إيرادات ربعية قياسية، لتسجل نمو إيرادات للربع الرابع على التوالي.
وبلغ إجمالي الإيرادات خلال أول ثلاثة أرباع من العام 64.96 تريليون وون كوري، في حين بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية 3.28 تريليون وون كوري.

شركة ال جي إلكترونيكس
آخر الأخبار
خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»
الرياضة
خورفكان يدخل «المعسكر الداخلي»
اليوم 17:30
لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»
الرياضة
لوري يتقدم المشاركين في «جولف أبوظبي»
اليوم 17:00
مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
اقتصاد
مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
اليوم 16:51
ثاني الزيودي
اقتصاد
الزيودي: تجارة الإمارات تنمو 8 أضعاف المعدل العالمي
اليوم 16:30
أبوظبي(أرشيفية)
علوم الدار
انطلاق أعمال مؤتمر أبحاث الفضاء 2024 في أبوظبي
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©