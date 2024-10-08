«ال جي» تعلن انخفاض أرباحها التشغيلية خلال الربع الثالث



سيؤول (د ب أ)

أعلنت شركة ال جي الكورية الجنوبية للإلكترونيات تسجيل إيرادات تقدر بـ 22.17 تريليون وون كوري (16.5 مليار دولار) وأرباح تشغيلية بقيمة 751.1 مليار وون.

وقالت الشركة إن الأرباح التشغيلية تراجعت، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع التكاليف اللوجستية والتسويقية خلال النصف الثاني من عام 2024.

وحققت الشركة إيرادات ربعية قياسية، لتسجل نمو إيرادات للربع الرابع على التوالي.

وبلغ إجمالي الإيرادات خلال أول ثلاثة أرباع من العام 64.96 تريليون وون كوري، في حين بلغ إجمالي الأرباح التشغيلية 3.28 تريليون وون كوري.