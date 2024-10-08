«الرقابة النووية» تعتمد اتفاقيات تعاون في الأمن والأمان النووي والإشعاعي



أبوظبي (الاتحاد)

اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على مستجدات أنشطة الهيئة في محطة براكة للطاقة النووية، كما ناقش الأعضاء اعتماد عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة في مختلف مجالات القطاع.

وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في بيان اليوم، إن مجلس الإدارة وافق على عدد من الاتفاقيات للتعاون في مجال الأمان النووي، والأمن النووي، والأمان الإشعاعي، وبناء القدرات.

وتغطي الاتفاقيات مجالات الأبحاث والدراسات تحت مظلة وكالة الطاقة النووية، إذ تهدف المشاريع إلى تعزيز القدرات في مجالات نوعية مثل إدارة الحوادث، وتشغيل غرفة التحكم، والأمن السيبراني.

وعرض كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تقريرا عن أهم المستجدات حول أنشطة الهيئة، وجهودها لتطوير خدماتها ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر من العام الماضي 2023، إضافة إلى تعيين الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الهيئة، الذي يساهم في تطوير استراتيجية الهيئة المعنية بالذكاء الاصطناعي، لدعم مهمتها فيما يتعلق بحماية الجمهور والعاملين والبيئة.

وناقش المجلس خطط الهيئة الرقابية الخاصة بمراحل الصيانة في الوحدات الأربع، مشدداً على التزام الهيئة بضمان أمن وأمان المحطة.