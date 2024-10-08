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اقتصاد

«أبوظبي للاستثمار» يختار «إتش إس بي سي» كشريك دولي في آسيا

«أبوظبي للاستثمار» يختار «إتش إس بي سي» كشريك دولي في آسيا
8 أكتوبر 2024 16:14

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط في دولة الإمارات لدعم الخدمات المصرفية للمكتب في آسيا.

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وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبد الفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، مراسم توقيع الاتفاقية، التي وقعها كلّ من بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد عبد الرحمن المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعزيز التواصل التجاري والاقتصادي على المستوى العالمي، من خلال تمكين الشركات والمؤسسات المالية والشركات العائلية في أبوظبي من تطوير آفاق الأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية التي ينشط فيها بنك «إتش إس بي سي»، حيث يتمتع البنك بوجود قوي في أسواق آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة والأميركتين.
كما ستساهم الاتفاقية في تسهيل التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بين أبوظبي وآسيا، من خلال تنظيم فعاليات في الأسواق الدولية للترويج لفرص الاستثمار في أبوظبي لقاعدة عملاء بنك «إتش إس بي سي» وتمكينهم من التوسع في أسواق المنطقة وتأسيس حضور إقليمي قوي لشركاتهم في أبوظبي.
وقال بدر سليم سلطان العلماء: «يؤكد تعاوننا مع بنك 'إتش إس بي سي' مدى التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتعزيز الشراكات العالمية وبناء منظومة أعمال متميزة، تمهد الطريق أمام المستثمرين لتوسيع استثماراتهم وتأسيس أعمالهم في إمارة أبوظبي، وتعزّز إمكانات النموّ على المستوى الدولي، بما يدعم استراتيجية التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي».
من جانبه، قال محمد عبد الرحمن المرزوقي: إن دولة الإمارات تعتبر مثالاً عالمياً رائداً للحداثة والتطور والازدهار، مشيراً إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي يساهم بقوة في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات.
وتواصل أبوظبي جهودها في تسريع التنوع الاقتصادي وتوفر فرصاً استثمارية متعددة، كما أن هناك نمواً سريعاً في تدفقات رأس المال بين آسيا ودولة الإمارات، وذلك من خلال تعزيز الروابط السياسية القوية والاتفاقيات التجارية وتحرير أسواق رأس المال.
يذكر أنه تمّ تكريم بنك «إتش إس بي سي» كأفضل بنك دولي في الإمارات وأفضل بنك في آسيا خلال حفل توزيع جوائز «يورو موني» للتميز لعام 2024.

جهاز أبوظبي للاستثمار
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