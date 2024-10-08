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اقتصاد

ملتقى التأمين الخليجي ينطلق بدبي 15 أكتوبر

ملتقى التأمين الخليجي ينطلق بدبي 15 أكتوبر
8 أكتوبر 2024 16:28

دبي (الاتحاد)
تنطلق فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع عشر بدبي خلال يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين وخبراء التأمين في 36 دولة عربية وأجنبية، إلى جانب اتحادات التأمين العربية، واتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين الأفرو آسيوية والهيئات التنظيمية.
يناقش الملتقى استراتيجيات التأمين لمواجهة الكوارث الطبيعية، وعلى الأخص تأثيرات الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي وتأثيرها المالي على شركات التأمين وسبل تعزيز ممارسات إدارة المخاطر.
وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، إن ملتقى هذا العام يكتسب أهمية بالغة في ظل التطورات المتسارعة والتحديات التي يواجهها قطاع التأمين على المستويين الإقليمي والعالمي، وعلى الأخص موضوع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي شهدها ويشهدها العالم والارتفاع الكبير في المطالبات الناجمة عن تلك الكوارث، وبالتالي التأثير المالي لهذه الكوارث على القطاع، لافتاً إلى أن الملتقى سيعمل كمنصة محورية لتعميق فهم كيفية إعداد صناعة التأمين الإقليمية للتعامل مع هذه التغيرات».
أضاف البادي أن موضوع الذكاء الاصطناعي يحتل مساحة مهمة في مناقشات الملتقى والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في صناعة التأمين، وعلى الأخص في تحسين دقة التنبؤ بالمخاطر المناخية، وتسعير التأمين بشكل أكثر عدالة، وسبل تطوير شركات التأمين لنماذجها وأدواتها التحليلية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية. 

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