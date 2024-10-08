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اقتصاد

مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة

مجموعة إينوك توسّع شبكة محطاتها المدمجة في الدولة
8 أكتوبر 2024 16:51

أعلنت مجموعة إينوك، عن توسيع شبكة محطاتها المدمجة في دولة الإمارات، وذلك بعد افتتاح محطة جديدة على طريق كلباء في الشارقة.

وبافتتاح المحطة، يرتفع عدد محطات الخدمة المدمجة في الدولة إلى 10 محطات، في حين يصل إجمالي عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في إمارة الشارقة إلى 27 محطة.

وتوفر المحطات الجديدة حلولا مبتكرة ومستدامة، لتلبية احتياجات المقيمين والزوار في مختلف أنحاء الدولة.

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وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك إن توسيع شبكة المحطات المدمجة يعكس التزام المجموعة بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو المستدام لدولة الإمارات.

وأضاف "نسعى لتوفير خدمات التزود بالوقود في مواقع استراتيجية بما يلبي احتياجات عملائنا ويعزز تجربتهم".

المصدر: وام
الإمارات
محطات الوقود
مجموعة إينوك
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