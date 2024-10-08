«الاتحاد للطيران» توظف 600 طيار إماراتي بحلول 2030

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت الدكتورة نادية البستكي، رئيسة قسم الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران عن إعادة إطلاق برنامج الطيارين المتدربين بحلته الجديدة لمواكبة النمو الذي تشهده الناقلة في مختلف المؤشرات من مسافرين ووجهات وطائرات ليستهدف البرنامج توظيف أكثر من 600 طيار إماراتي حتى حلول عام 2030.

وأشارت البستكي إلى أنه تم تخريج 400 طيار إماراتي منذ انطلاق البرنامج في 2007 والهدف استقطاب نحو 60 خريجاً سنوياً حتى عام 2030 ليصل إجمالي الخريجين المستهدفين من البرنامج أكثر من 600 طيار إماراتي بحلول 2030.

وأوضحت البستكي في لقاء صحفي بمقر الاتحاد للطيران، أن برنامج الطيارين توقف مؤقتاً أثناء جائحة كورونا بسبب توقف الطائرات آنذاك واليوم يُعاد إطلاقه مع عودة النمو الكبير في الطلب على السفر.

وبينت أن الاتحاد للطيران تستهدف مضاعفة أسطولها وشبكتها وعدد المسافرين بحلول عام 2030، وبالتالي تأتي الحاجة لزيادة الكوادر الوطنية وتعزيز تواجدها في قطاع الطيران لمواكبة النمو المتوقع حيث إن استقطاب الكوادر الوطنية وتدريبها يأتي في صلب أولوياتنا.