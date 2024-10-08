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اقتصاد

35 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

سوق أبوظبي
9 أكتوبر 2024 01:11

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتدت أسواق الأسهم المحلية للأعلى خلال جلسة تداولات الأمس محققة مكاسب سوقية،  بلغت قيمتها  35 مليار درهم، حيث أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 1.22%، والمؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنسبة 0.772 %، بحسب البيانات الإحصائية  الصادرة عن الأسواق في الدولة. وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة في الأسواق بلغت قيمتها نحو 82 مليون درهم كصافي شراء، كما ضخت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية سيولة جديدة بقيمة 79 مليون درهم خلال جلسة التداول. وقفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي بقيمة بنحو 29 مليار درهم، لترتفع  القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة إلى  2.859 تريليون درهم مقارنة مع 2.830 تريليون درهم أول أمس.
وجاء الارتفاع بدعم من عدد من الشركات القيادية في السوق أهمها الشركة العالمية القابضة التي ارتفع سعر سهمها  0.37 % إلى 403.5 درهم وشركة مدن القابضة التي ارتفع سهما بنسبة 3.38 % ليغلق عند مستوى 3.67 درهم.
كما ارتفع سعر سهم الدار العقارية 6.21 % ليبلغ 7.52 درهم، وبشكل عام بلغ عدد الشركات التي سجلت ارتفاعاً في سعر أسهمها خلال الجلسة 47 شركة، مقابل تراجع أسعار 17 شركة وتماسك أسعار 50 شركة من دون تغيير. وأظهرت البيانات أن الجلسة شهدت تحسناً واضحاً في  شهية المستثمرين الأجانب للشراء، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 66 مليون درهم كصافي شراء، كما سجلت المؤسسات أيضاً، صافي شراء بقيمة 47 مليون درهم.
وشهدت جلسة التداول إبرام 21.6 ألف صفقة تم من خلالها تداول 268 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.165 مليار درهم، حيث أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9258.71 نقطة مقارنة مع 9146.97 نقطة أول أمس. وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 404 ملايين درهم بتنفيذ  12.1 ألف صفقـة توزعت عـلى 136.4  مليون سهم، حيث أغلق المؤشر على 4429  نقطة بارتفاع وقدره 33.95 نقطة عن إغلاقه السابق وبنسبة 0.772 %.
وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق ارتفاعا بقيمة 6 مليارات درهم لتبلغ 745.6 مليار درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال  الجلسة  نحو 199 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 153.9  مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة  نحو 19.8 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 33 مليون  درهم.
 أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 10.5 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 25.8   مليون درهم خلال نفس الفترة.
مشتريات الأجانب
بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم في سوق دبي  نحو 229.3   مليون درهم لتشكل ما نسبته 56.7 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 212.9  مليون درهم لتشكل ما نسبته 52.7 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 16.4 مليون درهم كصافي شراء.

الأسهم المحلية
سوق دبي المالي
دبي
الدار العقارية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
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