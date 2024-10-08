الأربعاء 9 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محمد كركوتي يكتب: استحقاقات الفائدة على اليورو

محمد كركوتي يكتب: استحقاقات الفائدة على اليورو
9 أكتوبر 2024 01:11

تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من كل جهة، من أجل الإقدام هذا الشهر على خفض جديد للفائدة العامة، ولاسيما مع تراجع نسبة التضخم إلى المستوى الرسمي المحدد لها بـ2%. 
ولا تزال هناك خلافات بين المشرعين الماليين الأوروبيين حيال هذا الأمر، على الرغم من تنامي أجواء التشاؤم حيال النمو في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، الألماني والفرنسي. في حين، ترتفع الثقة في اقتصادي إسبانيا وإيطاليا. 
ولكن بصفة عامة، انخفضت هذه الثقة على مستوى الاقتصادات العشرين المكونة لمنطقة اليورو في الشهر الحالي. 
ويبدو واضحاً أن الجهات التي تعمل على دفع المشرعين لخفض تكاليف الاقتراض في هذه المنطقة، ترى أن خطوة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي «البنك المركزي»، مؤخراً بخفض كبير للفائدة، لا بد أن تكون دافعاً على ساحة اليورو.
الفائدة على اليورو في الوقت الراهن تقف عند 3.5%، وتعد كابحاً للنمو المطلوب في الفترة المقبلة، رغم أن «المركزي الأوروبي» خفّض تكاليف الاقتراض بنسبة نصف نقطة مئوية هذا العام. وتحتاج المنطقة بالفعل لتقليص جديد للفائدة قبل نهاية العام الجاري، لإعطاء كل من الاقتصادين الفرنسي والألماني دفعة في ميدان النمو. 
والحق أنه لا توجد حجة في الإبقاء على مستوى الفائدة المرتفع. التضخم بلغ تقريباً 2%، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ومع تراجع أسعار المستهلكين في غالبية دول منطقة اليورو، ستكون هناك ضمانات حقيقية، لعدم ارتفاع الأسعار، حتى منتصف العقد الحالي على الأقل. 
فالتراجع الكبير جاء نتيجة الانخفاض الملحوظ لتكاليف الطاقة في أوروبا عموماً، في حين تدل المؤشرات على أن هذه التكاليف لن تشهد ارتفاعات كبيرة في الفترة المقبلة. 
وفي كل الأحوال، سيكون من الصعب على البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على سياسة التشديد النقدي في مراجعته المقبلة. فمنطقة اليورو تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى، لتحريك اقتصادات بلدانها، والوصول إلى مستوى مقبول من النمو، للاقتراب ولو قليلاً من الأداء الجيد للاقتصاد الأميركي، الذي حقق قفزات نوعية في الفترة الماضية، على الرغم من كل المؤثرات السلبية المحلية والعالمية. 
المرحلة المقبلة ستكون حساسة في منطقة اليورو، التي لا تتوقف الشكوك حول أدائها، بل في بعض الأحيان حيال مستقبلها ذاته.

أخبار ذات صلة
محمد كركوتي يكتب: الديون تتراجع والقلق باق
محمد كركوتي يكتب: خفض منتظر للفائدة الأميركية
اليورو
البنك المركزي الأوروبي
محمد كركوتي
كلام آخر
آخر الأخبار
نازح جريح مع طفله داخل خيمتهم في متنزه عين المريسة الساحلي بوسط بيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: 1.2 مليون تأثروا بالأزمة الحالية في لبنان
9 أكتوبر 2024
دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة صور الجنوبية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة و«يونيفيل»: التفاوض سبيل استعادة الأمن على جانبي الخط الأزرق
9 أكتوبر 2024
هاريس تؤدي التحية عند نزولها من طائرة الرئاسة في مطار لاغوارديا بنيويورك (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يقلص الفارق مع هاريس إلى 3 نقاط مئوية
9 أكتوبر 2024
فلسطينيون يسيرون أمام منزل أصيب بغارة إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط غزة
9 أكتوبر 2024
مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
الأخبار العالمية
مصر: إقامة دولة فلسطينية تفتح آفاقاً للسلام والتعاون بالمنطقة
9 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©