«لندن سكوير» المملوكة لـ«الدار» تطلق مشروعين جديدين في بريطانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «لندن سكوير» المملوكة لمجموعة الدار العقارية «الدار»، المشروعين السكنيين الجديدين «تويكنهام جرين» و«تويكنهام سكوير» في منطقة ريتشموند أبون تيمز، أحد أحياء لندن الخارجية.

ويمثل المشروعان أول المشاريع السكنية لشركة «لندن سكوير» الحائزة على العديد من الجوائز منذ استحواذ الدار عليها خلال العام الماضي. ويتيح المشروعان للمستثمرين الإماراتيين فرصة فريدة لدخول سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة من خلال شركة تطوير عقاري موثوقة مقرّها لندن.

كما ينسجم المشروعان مع استراتيجية «لندن سكوير» طويلة المدى لإطلاق مشاريع سكنية ضخمة في عدد من أهم المواقع وأكثرها رواجاً في العاصمة البريطانية. وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: نجحت الدار في توسيع محفظة أراضي لندن سكوير بشكل كبير منذ الاستحواذ عليها العام الماضي، حيث تمت إضافة ثمانية مواقع جديدة ضمن أهم مناطق لندن، بالتزامن مع دعم الشركة في إطلاق عدد من المشاريع في مناطق بارزة مثل تويكنهام، إذ توفّر لقاطنيها أساليب حياة متكاملة وعالية الجودة، بدءاً من المساحات الخضراء والمدارس الممتازة وصولاً إلى المرافق عالمية المستوى وشبكات النقل عالية الكفاءة.