الذهب ينتظر إشارات من الفيدرالي لتحديد مسار الفائدة

لم تشهد أسعار الذهب تغيراً يذكر اليوم الأربعاء مع ترقب المتعاملين إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة الأميركية من محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2622.24 دولار للأوقية بحلول الساعة 0020 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2641 دولاراً.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.63 دولار للأوقية. وارتفعت سعر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 955.90 دولار بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1018.78 دولار.