ارتفاع الصادرات الألمانية خلال أغسطس



فيسبادن (د ب أ)

أعلن مكتب الإحصاء الألماني اليوم الأربعاء، أن الصادرات ارتفعت 1.3% إلى 131.9 مليار يورو في أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو.

وفي المقابل، انخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 3.4% على أساس شهري إلى 109.4 مليار يورو، وعلى أساس سنوي بنسبة 3.1%.

وبلغ فائض الميزان التجاري 22.5 مليار يورو.

وفي شهر يوليو السابق، سجل الاقتصاد الألماني أدنى فائض في الميزان التجاري منذ مايو 2023 بلغ 16.8 مليار يورو.

وارتفعت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة - أكبر دولة مستوردة للبضائع الألمانية - على أساس شهري بنسبة 5.5% إلى 13.5 مليار يورو. كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 1.9% إلى 7.4 مليار يورو.

وتراجعت معظم الواردات من هناك على أساس شهري بنسبة 1.4% إلى 13.2 مليار يورو.