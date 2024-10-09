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اقتصاد

فيتش: الخطوات نحو اقتصاد عالمي بلا كربون بطيئة جداً

البشر يصدرون انبعاثات كربونية أكثر مئة مرّة من البراكين
9 أكتوبر 2024 16:20


لندن (رويترز) 
حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير نشر اليوم الأربعاء، من أن الخطوات نحو إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي بطيئة جداً، وأنه مع تسجيل تحسن في اقتصادات متقدمة كبرى، فإن الأسواق الناشئة لم تتمكن من خفض الكربون.

وقال التقرير: إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ارتفعت 1.8 بالمئة العام الماضي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.9 بالمئة.
وأضاف التقرير أن نسبة الانبعاثات إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بما يزيد قليلاً على واحد بالمئة فقط، وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع متوسط الانخفاض السنوي خلال 25 عاماً ماضية، ويقل كثيراً عن الانخفاض السنوي المطلوب في الفترة من 2020 إلى 2030 والبالغ ثمانية بالمئة لتحقيق أهداف صافي الصفر بحلول عام 2050.
وقالت فيتش: إن «عدم التقدم في إزالة الكربون في الأسواق الناشئة أمر مثير للقلق بشكل خاص، نظراً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بها بشكل أسرع وارتفاع حصتها من استهلاك الطاقة العالمي».
وأشارت إلى أن أحد أسباب الأداء الضعيف للأسواق الناشئة، هو قلة الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وخاصة في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين

وكالة فيتش
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