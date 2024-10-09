المركزي الهندي يبدأ تخفيف السياسة النقدية



بكين (د ب أ)

اتخذ البنك المركزي الهندي أول خطوة في اتجاه خفض سعر الفائدة، من خلال تخفيف الموقف المتشدد نسبياً للسياسة النقدية، لينضم إلى البنوك المركزية الأخرى في هذا الاتجاه.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التي تضم 3 أعضاء من الخارج، بأغلبية 5 أصوات مقابل صوت واحد لمصلحة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 6.5% خلال اجتماعها اليوم.

كما قررت اللجنة بالإجماع على تغيير موقف السياسة النقدية إلى «محايد» لأول مرة منذ يونيو 2019.

وقال شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي الهندي، إن معدل التضخم قد يتراجع خلال الأشهر المقبلة، في حين يبدو أن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلباً مثل الغذاء والطاقة قد وصل إلى أقل مستوياته.

وأضاف أن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي للهند مستقرة، مع استمرار نمو الاستهلاك الشخصي والاستثمار.

وتابع محافظ البنك المركزي في تصريحات تلفزيونية قائلاً: إن اللجنة قررت تغيير موقف السياسة النقدية إلى محايد، واستمرار التركيز على الاتجاه الثابت لمعدل التضخم.