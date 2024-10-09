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غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستعرض منظومة الأعمال خلال «إكسباند نورث ستار»

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تستعرض منظومة الأعمال خلال «إكسباند نورث ستار»
9 أكتوبر 2024 18:38


دبي (الاتحاد)
تستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الفرص الواعدة والمقومات التنافسية التي تتميز بها منظومة الأعمال الرقمية في دبي، وذلك ضمن جناحها في معرض «إكسباند نورث ستار 2024، أكبر فعالية في العالم للمستثمرين والشركات الناشئة، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه الغرفة في دبي هاربر خلال الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر الحالي.
وستقوم الغرفة خلال مشاركتها في المعرض بتعريف المشاركين والزوار بمميزات منظومة الاقتصاد الرقمي المحفزة لنمو الأعمال في دبي، والتسهيلات التنافسية التي توفرها الإمارة لدعم الشركات الناشئة الرقمية، والتعريف بالخدمات التي تقدمها لتسهيل توسع هذه الشركات محلياً وفي الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.
وسيضم جناح غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن الحدث مساحة مخصصة لبرنامج «انطلق في دبي»، الذي يشكل منصة موحدة لإنجاز خدمات الأعمال، وذلك بالتعاون مع 5 شركاء للبرنامج لإتاحة فرص التواصل المباشر، وتقديم خدمات الدعم المتكامل للمستثمرين ورواد الأعمال لتأسيس وتوسعة أعمالهم في دبي. وتضم قائمة شركاء البرنامج ضمن فعاليات الحدث كلاً من سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومكتب بي إس إيه أحمد بن هزيم وشركاه للمحاماة، بالإضافة إلى «أنتلر» و«سيلكهاوس».
وتستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عبر جناحها في المعرض، عدداً من مبادراتها الرائدة الهادفة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد الإمارة وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وفي مقدمتها مبادرة «طبِّق في دبي»، التي تقودها الغرفة، والهادفة إلى تأهيل وتدريب 1000 إماراتي لطرح أساليب عمل جديدة، وابتكار تطبيقات نوعية، إضافة إلى مضاعفة عدد مطوري التطبيقات إلى 3 أضعاف بحلول عام 2025، ودعم 100 مشروع وطني جديد من خلال طرح تطبيقاتهم في المتاجر الرقمية.
وستقوم الغرفة خلال الحدث باستعراض منصة «دعم وجذب الشركات» التي تسهم في تبسيط عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة، حيث تقدم المنصة حزمة من الخدمات المؤسسية بالتعاون مع عدد من الشركاء، إضافة إلى خدمة توفيق الأعمال لمساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لمتطلباتهم.

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