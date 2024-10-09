«مالية عجمان» تنظِّم ورشتي عمل حول ضريبة الشركات و«القيمة المضافة»

عجمان (الاتحاد)

عقدت دائرة المالية في عجمان، ورشتي عمل توعويتين على مدار يومين متتاليين للجهات الحكومية في الإمارة حول ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات.

وأشار مروان آل علي إلى أن تنظيم هاتين الورشتين يأتي في إطار الخطة التدريبية الشاملة التي تضعها الدائرة لتوفير الدعم المعرفي لجميع الجهات الحكومية في الإمارة، ويعكس التزام الدائرة برفد الجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب، لتعزيز مستوى الوعي لدى الموظفين الحكوميين المعنيين بالشأن المالي حول آليات تطبيق المنظومة الضريبة ضمن الأطر المنهجية المحدّدة لها.

وأكد أهمية مثل هذه الورش في ترسيخ الثقافة الضريبية والتعريف بمبادئها ومميزاتها وأهدافها، وضمان التطبيق السلس لمبادئها وإجراءاتها، مشيراً إلي حرص دائرة المالية في عجمان على التعاون الدائم مع متعامليها من الجهات الحكومية، وتقديم كل الدعم اللازم لهم من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمل الحكومي، ودعم استدامة التنمية الشاملة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.