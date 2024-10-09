«غرفة الشارقة» تطلق الدورة الثانية من برنامج قيادة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها، الدورة الثانية من برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2024-2025 تحت عنوان «ابدأ مسارك القيادي الناجح»، والذي يأتي بالتعاون مع مدرسة غرناطة للأعمال بغرفة غرناطة الإسبانية، ويهدف إلى تطوير قادة المستقبل بمنهجية متقدمة.

يستهدف البرنامج مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، ويركز التدريب على 7 محاور رئيسة تشمل سيكولوجيا الأعمال في القيادة الاستراتيجية، ومهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في قيادة مؤسسات الجيل الجديد، والتفكير التصميمي في إدارة التحديات، وتصميم الاستراتيجيات المبتكرة وأساليب إدارة المخاطر، وتصميم المؤسسات الإبداعية، والإبداع التنظيمي.

وأكدت مريم سيف الشامسي، مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، استمرار جهود غرفة الشارقة في دعم توجهات حكومة دولة الإمارات على صعيد الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير المهارات والقدرات البشرية على أسس مستدامة.