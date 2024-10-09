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اقتصاد

«جائزة زايد للاستدامة» تختار 33 مرشحاً نهائياً لدورة 2025

سلطان الجابر في صورة جماعية مع أعضاء لجنة تحكيم الجائزة (من المصدر)
10 أكتوبر 2024 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «جائزة زايد للاستدامة»، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، المرشحين النهائيين لهذا العام بعد مداولات أعضاء لجنة التحكيم. 
وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيعقد بتاريخ 14 يناير 2025 خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، واختارت لجنة التحكيم 33 مرشحاً نهائياً ضمن ست فئات تشمل الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية. 
وكانت الجائزة قد تلقت في دورتها الحالية 5980 طلب مشاركة بنسبة زيادة تمثل 15% مقارنة بالدورة السابقة. 
وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28»، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، بمستويات الابتكار الاستثنائية، والتركيز على التأثير الفعلي التي تميّز بها المرشحون النهائيون. 
وقال معاليه: «(جائزة زايد للاستدامة) تواصل جهودها للمساهمة في تكريس إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهودها الهادفة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المجتمعات حول العالم، خاصةً المناطق الأكثر ضعفاً».
وأضاف أن الجائزة تلقت في دورتها الحالية عدداً غير مسبوق من المشاركات، وشهدت مستويات مشاركة كبيرة من فئة الشباب ودول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن الحلول المقدمة هذا العام تعكس الاتجاهات الثلاثة الكبرى التي ستشكل مستقبل العالم، والمتمثلة في نمو الذكاء الاصطناعي، ونهوض الدول الناشئة في الجنوب العالمي، والانتقال المنظم والواقعي والمسؤول في قطاع الطاقة. 
من جانبه، قال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة تحكيم الجائزة: «يعكس المرشحون النهائيون للجائزة هذا العام المساعي الجادة التي يشهدها العالم ومدى الإصرار على تلبية الاحتياجات العالمية العاجلة بالاعتماد على الابتكار». 
وركز المرشحون النهائيون ضمن فئة الصحة على توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمجتمعات المحرومة والنائية.
وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة الصحة «بيري وينكل تكنولوجيز» من الهند، و«رولوجي» من مصر، و«تيليميدان» من تشاد.
 وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة الغذاء، منظمة «أبالوبي» من جنوب أفريقيا، وشركة «نافارم فودز» من نيجيريا، و«معهد شينجيانغ شاوان أويسيس للتنمية المستدامة» من الصين.
وشملت قائمة المرشحين النهائيين عن فئة الطاقة «دي أولفيت جلوبال إنتربرايس» من نيجيريا، و«توربولينت» من بلجيكا، و«بالكي موتورز ليميتد» من بنغلاديش.
وضمن فئة المياه، شملت قائمة المرشحين النهائيين، «إيلمان تكنولوجي المحدودة» من تركيا، و«مؤسسة الأطلس الكبير» من المغرب، ومنظمة «سكاي جوس فاونديشن» من أستراليا.
وبالنسبة لفئة العمل المناخي، شملت قائمة المرشحين النهائيين، «ديستنت إيمجري» من الإمارات، و«هييرا إنك» من الولايات المتحدة، و«أوبن ماب ديفلوبمنت تنزانيا» من تنزانيا. 
من جهة أخرى، تم تقسيم قائمة المرشحين النهائيين ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية إلى ست مناطق جغرافية، وشملت كلاً من منطقة الأميركيتين، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادئ.
وأسهمت جائزة زايد لطاقة المستقبل من خلال الفائزين السابقين بها والبالغ عددهم 117 فائزاً، في تمكين 11.3 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، وإيصال إمدادات الطاقة النظيفة والموثوقة إلى 54 مليون منزل، وحصول 3.6 مليون شخص على الغذاء الجيد، وتوفير الرعاية الصحية ميسورة التكلفة لأكثر من 744.6 ألف شخص. 

زايد للاستدامة
الإمارات
جائزة زايد للاستدامة
سلطان الجابر
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