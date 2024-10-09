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اقتصاد

«غرفة عجمان» تشارك بمؤتمر «الحلال» في باكو

«غرفة عجمان» تشارك بمؤتمر «الحلال» في باكو
10 أكتوبر 2024 00:57

باكو (وام)

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اختتمت غرفة عجمان، أمس، مشاركتها في مؤتمر ومعرض «الحلال» الدولي للتجارة والسياحة في العاصمة الأذربيجانية «باكو»، والذي شاركت فيه بهدف الترويج لفرص الاستثمار في الإمارة، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية على المستوى الدولي.
ومثّل غرفة عجمان في المؤتمر محمد بن خليفة بن سالمين العرياني، عضو مجلس إدارة «الغرفة»، وشارك فيه 20 دولة بتنظيم وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووكالة الدولة للسياحة في أذربيجان، وبدعم من منظمة التعاون الإسلامي وجمعية الأعمال الإسلامية الدولية، وعدد من المؤسسات ذات الصلة.
وتناولت أعمال المؤتمر مجالات «الأغذية والمشروبات، والسياحة، والمعاملات المالية، وتطورات قطاع الحلال، وفرص الاستثمار في منتجات وخدمات الحلال، وغيرها من المجالات»، حيث شارك في الجلسات الحوارية مجموعة من مسؤولي الجهات الحكومية من ممثلي الدول المشاركة والخبراء ورواد الأعمال المتخصصين في منتجات وخدمات الحلال.
وأكد محمد بن سالمين العرياني، أهمية مؤتمر ومعرض «الحلال»، باعتباره منصة عالمية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة وفرصة لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الحلال وتأثيره على تنمية الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الحدث يبرز التوسع المُطرد في سوق منتجات وخدمات الحلال عالميا.
وأفاد أن مشاركة الغرفة بالمؤتمر تأتي في إطار جهودها لدعم التنمية الاقتصادية بعجمان.

باكو
غرفة عجمان
عجمان
الإمارات
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