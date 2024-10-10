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الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية

الذهب
10 أكتوبر 2024 11:34

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط ترقب المتعاملين لبيانات تضخم أميركية من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم بحثاً عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2613.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه في الجلسات الست الماضية. وسجلت الأسعار مستوى قياسياً مرتفعاً الشهر الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 2630.80 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.48 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 959.56 دولار، وارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1049.50 دولار.

المصدر: وكالات
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