«الإمارات للمحاسبة» يستعرض الحلول المبتكرة في التدقيق خلال «جيتكس»



أبوظبي (الاتحاد)



يشارك جهاز الإمارات للمحاسبة في معرض جيتكس العالمي 2024 الذي يقام خلال الفترة من 14 حتى 18 أكتوبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.

وتُعد هذه هي المشاركة الأولى للجهاز في هذا المعرض، ويسعى من خلالها لاستعراض جهوده لتطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة ودقة عمليات التدقيق والمحاسبة، وترتقي بآليات الرقابة والحوكمة ضمن المؤسسات الحكومية الاتحادية في الدولة.

وسيكشف جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال معرض جيتكس العالمي، عن مجموعة من الحلول الرقمية والأدوات الذكية المبتكرة التي طورها الجهاز لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والإدارة السليمة ضمن مؤسسات وهيئات الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة، بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.

وعلى التوازي مع ذلك، ستسلط مشاركة الجهاز في المعرض الضوء على أبرز المبادرات التي يقودها الجهاز لتعميم جهود الحوكمة الذكية على الجهات الحكومية، وتعزيز الرقابة المالية والمحاسبة ضمن مؤسسات الحكومة الاتحادية، كما ستمكّن الجهاز من التواصل مع شركائه المحليين والدوليين لتبادل الخبرات والتجارب حول أحدث التطبيقات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز جودة تقارير الجهاز، وزيادة الوعي المؤسسي والمجتمعي حول أدوات الحوكمة الإلكترونية، ودورها في ضمان امتثال الجهات الخاضعة لأفضل الممارسات العالمية.

ويعرض جناح جهاز الإمارات للمحاسبة في معرض جيتكس العالمي عدة منصات وحلول رقمية رائدة تعتمد تقنيات متقدمة على غرار تطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيتيح للجهات الحكومية التعرف من كثب على الإمكانات التي تتيحها هذه الحلول التكنولوجية لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ضمن الجهاز الحكومي في الدولة. كما سيتم خلال المعرض توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

ويمكن لزوار معرض جيتكس العالمي زيارة جناح جهاز الإمارات للمحاسبة الواقع في القاعة 19 (H19-2) في مركز دبي التجاري العالمي.