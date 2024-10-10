«الدار» تتعاون مع «إكسبو دبي» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الدار العقارية ومدينة إكسبو دبي عن إبرام شراكة لتطوير مشروع رئيسي متعدد الاستخدامات، يضم مجموعةً متنوعةً من المساحات السكنية والمكتبية ومتاجر التجزئة، بهدف الارتقاء بالمشهد الاقتصادي سريع النمو للمدينة إلى آفاق جديدة.

ويمثل المشروع الجديد الذي يضم 6 مبانٍ، جزءاً أساسياً من المخطط الرئيسي الجديد الذي أعلنت عنه مدينة إكسبو دبي مؤخراً لترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للأعمال ونمط الحياة العصرية، مستفيدةً من نجاحها في تنظيم أبرز الفعاليات والأحداث الدولية مثل إكسبو 2020 دبي ومؤتمر المناخ «كوب 28» الذي عقد العام الماضي.

وتقع المباني المذكورة بجانب مركز دبي للمعارض، الذي من المقرر أن يشهد توسعة كبرى بتكلفة 10 مليارات درهم، مما سيزيد مساحة المركز من 58 ألف متر مربع إلى 180 ألف متر مربع بحلول عام 2031 ليصبح بذلك أكبر وجهة داخلية للمعارض والفعاليات على مستوى المنطقة.



وأسست مجموعة الدار العقارية ومدينة إكسبو دبي مشروعاً مشتركاً مملوكاً مناصفةً بنسبة 50% لكل منهما، حيث سيتولى تنفيذ وامتلاك المشروع التطويري متعدد الاستخدامات بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.75 مليار درهم. وستبلغ المساحة الطابقية الإجمالية للمشروع 103 آلاف متر مربع موزعة ما بين الوحدات السكنية والمكتبية ومتاجر التجزئة، وستنفرد الدار بمسؤولية إدارة أصول المشروع بمجرد اكتماله.

شهد توقيع اتفاقية المشروع المشترك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس سلطة مدينة إكسبو دبي.

وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي: «فخورون بالإعلان عن إطلاق هذا المشروع المشترك، والذي يمثل شهادة على التزامنا الراسخ بالتعاون مع شركاء استراتيجيين لتعزيز الابتكار والاستدامة والنمو الاقتصادي، ويضيف هذا المشروع المشترك، وهو الأول من بين العديد من فرص التعاون، إلى الخبرات الواسعة والسجل الحافل بالإنجازات للدار العقارية في مجال تطوير العقارات عالمية المستوى، كما أنه يحتفي بإرث إكسبو 2020 دبي، ويعزز مهمتنا في تحويل هذا الموقع الاستراتيجي في دبي إلى منطقة أعمال دولية رائدة».

ومن جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة نحو تعزيز نجاح المخطط الرئيسي لمدينة إكسبو دبي الذي تم الكشف عنه مؤخراً، حيث نهدف إلى توفير منصة حيوية تساعد الأفراد والشركات على النمو والازدهار من خلال تطوير عقارات سكنية وتجارية ومساحات تجزئة عالية الجودة، والتي تشكل إضافة مميزة إلى مراكز المؤتمرات والمعارض عالمية المستوى في المدينة، ويتميز المشروع بموقع استراتيجي في قلب واحدة من أسرع المناطق نمواً على مستوى المنطقة، ويستفيد من وتيرة التطوير المتسارعة للبنية التحتية وموقعه المركزي بالقرب من مراكز التجارة والنقل الرئيسية في دبي. وإن هذه الشراكة مبنية على قيم مشتركة، ونحن نرى مدينة إكسبو دبي شريكاً أساسياً في مسيرة توسعنا المستمرة في إمارة دبي».

وتأتي الشراكة مع مدينة إكسبو دبي في إطار جهود الدار لتوسيع حضورها ونطاق أعمالها في دبي، وذلك من خلال تطوير مشاريع لوجستية وتجارية وسكنية متعددة الاستخدامات. وفي هذا الإطار، أعلنت الدار عن إطلاق مجموعة من المشاريع الرئيسية في إمارة دبي، من بينها مشروع مشترك مع دبي القابضة لتطوير مجمعات سكنية بارزة، فضلاً عن تعاونها مع مجموعة موانئ دبي العالمية لتطوير مجمع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى، وإعلانها مؤخراً عن تطوير برج مكتبي فريد من الفئة الممتازة بجوار مركز دبي المالي العالمي.