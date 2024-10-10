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اقتصاد

«اقتصاد وسياحة بدبي» تشارك في «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار»

«اقتصاد وسياحة بدبي» تشارك في «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار»
10 أكتوبر 2024 18:36

 

دبي (الاتحاد)
تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في «جيتكس جلوبال 2024" الذي يُقام بين 14 و 18 أكتوب رالجاري و«إكسباند نورث ستار» الذي يُنظم ما بين 13 و 16 من الشهر نفسه عبر استعراض خدماتها المبتكرة لتسهيل مزاولة الأعمال وتسلّيط الضوء على الشركات الناشئة التي اختارت دبي منصة مثالية لتعزيز نموها وتوسعها العالمي.
وذكرت الدائرة في بيان لها أن مشاركتها تنسجم مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 والتي تتمثل في مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول العام 2033، وتعزيز مكانتها مدينة رائدة عالميا للأعمال والترفيه.
وتعتزم مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات الدائرة المشاركة في جيتكس جلوبال، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي لتقدّم من خلاله أحدث الحلول التي من شأنها تسهيل رحلة المستثمر، وتوفير المعلومات اللازمة بكل سهولة وهو ما يعدّ من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب إلى دبي.. وتكرم خلال الحدث شركاءها في هذه الحلول تقديراً لجهودهم. 
من جانبها، تستعرض مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة للدائرة خدمات خمسة من أعضائها، خلال «إكسباند نورث ستار» في دبي هاربر، وهم ترانسيند تكنولوجيز، وجدولني، وسديم للطاقة، والمدرسة.كوم، وانشورينا، إضافة إلى «انطلاق» شريك حاضنة الأعمال.
ويرعى مركز حمدان للإبداع والابتكار، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جانبه معرض «إماراتيبرينور إكسبو 2024»، الذي يركز على دعم الشركات الإماراتية الناشئة والأعمال المبتكرة.

دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
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