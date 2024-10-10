«طيران الإمارات» تستثمر 48 مليون دولار في أنظمة تدريب الطيارين وأطقم الخدمة

دبي (الاتحاد)

كشفت طيران الإمارات، أنها استثمرت نحو 48 مليون دولار، في مجموعة كاملة من أحدث المعدات وأجنحة الأنظمة، لدعم تدريب الطيارين وأطقم الخدمة، استعداداً لبدء انضمام طائراتها الجديدة من طراز «إيرباص A350» إلى الأسطول.

وقال القبطان بدر المرزوقي، نائب رئيس أول للتدريب في طيران الإمارات: قيادة الابتكار هي جوهر هوية طيران الإمارات، ويتجلى ذلك في مجموعة معدات التدريب التي حصلنا عليها مؤخراً لطائرات إيرباص A350 ومنشأة تدريب الطيارين المتقدمة المقرر افتتاحها في وقت لاحق من العام.

وأضاف: لدينا الآن القدرة على توسيع قدراتنا على تدريب الطيارين بنسبة 54%، وبفضل استثماراتنا في أجهزة المحاكاة والأنظمة الجديدة، أصبح طيارونا وأطقم الخدمة مجهزين ومدربين وعلى ثقة من قدرتهم على إدارة أي تحديات تشغيلية بأمان وكفاءة.

وأكملت طيران الإمارات تدريب 30 طياراً و820 من أفراد أطقم الخدمة، وبحلول نهاية نوفمبر، سيكون أكثر من 50 طياراً قد أكملوا تدريبهم، على أجهزة محاكاة الطيران الكاملة لطائرة الإيرباص A350. ويتلقى طيارو وأطقم الخدمة في طيران الإمارات تدريباً قائماً على الأدلة، ويتمتعون ببيئات تشغيل مصممة خصيصاً.