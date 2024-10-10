«غرف دبي» توقع مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي



دبي (الاتحاد)

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، وذلك بهدف تعزيز الخدمات المصرفية لمجتمع الأعمال، بما يساهم في دعم توسع الشركات على المستوى المحلي في إمارة دبي، وخارجياً على المستوى العالمي.وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتقديم خدمات مصرفية متميزة ذات قيمة إضافية للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، وكذلك لمجتمع الأعمال بشكل عام في دبي، بما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وسيقوم بنك دبي الإسلامي بتقديم خدمات التمويل التجاري للشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها بالأسواق العالمية بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبدورها، ستقوم غرف دبي بدعم عملاء فروع بنك دبي الإسلامي حول العالم الراغبين بالاستثمار في دبي وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية، ونائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال، وجذب الاستثمارات إليها، وفتح آفاق جديدة لتوسع الشركات العاملة في الإمارة بالأسواق الدولية الواعدة، وتعتبر الشراكة مع بنك دبي الإسلامي تجسيداً حقيقياً لهذا الالتزام، ومن خلال الاستفادة من الشبكة العالمية للبنك وخبراته المالية المتميزة، نسعى إلى تسهيل توسّع الشركات من وإلى دبي، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة».

ومن جانبه، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: «باعتباره البنك الإسلامي الأكبر في الإمارات، يجسد تعاوننا مع غرف دبي المكانة القوية لبنك دبي الإسلامي بوصفه المؤسسة الإسلامية الرائدة في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي، وكوننا المؤسسة المصرفية الإسلامية الوحيدة، نفخر بتوفير مجموعة شاملة من حلول التمويل التجاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، المصممة لتلبي احتياجات الشركات الفريدة والمتنوعة على الصعيدين المحلي والعالمي على حد سواء».