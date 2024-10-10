«المالية» تشارك بمشاريع مبتكرة في «جيتكس جلوبال 2024»



دبي (الاتحاد)

تسلط وزارة المالية، خلال مشاركتها بمعرض «جيتكس جلوبال 2024» الذي ينطلق في دبي يوم 14 أكتوبر الجاري الضوء على إنجازاتها في تطوير الخدمات وعرض حزمة من مشاريعها الرقمية بما يسهم في تعزيز سعادة المتعاملين، ودعم التحول الرقمي والارتقاء بجودة الحياة، في إطار رؤيتها تحقيق الريادة العالمية للدولة في المالية العامة والتنمية المستدامة.

وستقدم الوزارة، للمختصين والمهتمين فرصة الاطلاع على تجربة متميزة للحلول التقنية المالية، من خلال جهودها المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي، واستعراض الأنظمة والخدمات الرقمية وأحدث مبادراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تطوير القطاع المالي.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن مشاركتنا في المعرض تأتي تجسيداً لالتزامنا الراسخ بتحقيق التحول الرقمي الشامل في الإدارة المالية الحكومية، والذي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، وعرض مشاريعنا الرقمية المبتكرة ليس مجرد احتفاء بالإنجازات، بل هو أيضاً فرصة لتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات والشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذا الحدث، إلى مشاركة أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، مما يسهم في تعزيز مكانتنا الريادية في مجال التحول الرقمي، ونحن على ثقة بأن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتوفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات جميع فئات المتعاملين، ونعمل باستمرار على تطوير منظومة مالية رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتخلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي مزدهر، تحقيقاً لرؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2025، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وتنظم الوزارة خلال الحدث عدداً من الجلسات الحوارية منها ما يتعلق بتجربتها في تنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ومشروع «نظام الفوترة الإلكترونية» الذي أطلقته بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ومبادرة «اسأل منى» مستشارة الذكاء الاصطناعي للبيانات المالية.

وتندرج مشاركة الوزارة في فعاليات «جيتكس جلوبال 2024» في إطار خططها لتبادل الخبرات والتجارب وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات والشركات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا بما يسهم في ترسيخ مكانتها جهة رائدة في مجال التحول الرقمي.