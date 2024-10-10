الخميس 10 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الأوراق المالية» تمنح «الصكوك الوطنية» و«ضمان» تراخيص إدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة

مقر هيئة الأوراق المالية والسلع
10 أكتوبر 2024 18:48

 

أبوظبي (الاتحاد)
منحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركتي «الصكوك الوطنية» و«ضمان للاستثمار» التراخيص الأولى من نوعها لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة.
واعتبرت الهيئة هذه الخطوة تحولاً مهماً في إدارة مكافآت نهاية الخدمة للقوى العاملة في الدولة، إذ تهدف هذه الصناديق إلى استثمار مكافآت الموظفين بطريقة آمنة وموثوقة بما يضمن حماية حقوقهم وزيادة قيمة مستحقاتهم ما يعزز من مكانة الدولة وجهة جاذبة للعمل والاستثمار على مستوى المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بصناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة تم تطويرها لتواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالاعتماد على مبادئ الشفافية والحوكمة، وبما يدعم استقرار بيئة العمل ويسهم في توفير آليات مالية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة العمل في الدولة.
وأكدت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للارتقاء بصناعة صناديق الاستثمار وتعزيز دورها الريادي في دعم النمو الاقتصادي في الدولة. 
وأضافت أن قطاع إدارة الأصول في دولة الإمارات يشهد تطوراً ملحوظاً يعزز من مكانتها مركزاً مالياً رائداً على مستوى المنطقة والعالم، ويعكس هذا النمو الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون المحليون والدوليون في البيئة الاقتصادية القوية للدولة وتوقعت أن تلعب صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة دوراً محورياً في تعزيز هذا الزخم الإيجابي من خلال توفير حلول استثمارية مبتكرة تضمن حماية حقوق الموظفين، وتسهم في تحقيق عوائد مستدامة، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام. 

 

أخبار ذات صلة
«الأوراق المالية» تطلق النسخة الإلكترونية من خدمة صرف الأرباح غير المستلمة
72 مليار درهم إدراجات السندات والصكوك الإسلامية في سوق أبوظبي
هيئة الأوراق المالية والسلع
آخر الأخبار
«الاقتصاد» و «الاتحادية للشباب» تنظمان حلقة شبابية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال
اقتصاد
«الاقتصاد» و «الاتحادية للشباب» تنظمان حلقة شبابية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال
اليوم 21:04
جوجل تكسر الحواجز بـ"سيكامور": أسرع من الحواسيب التقليدية بـ 10 تريليونات سنة!
التعليم والمعرفة
جوجل تكسر الحواجز بـ"سيكامور": أسرع من الحواسيب التقليدية بـ 10 تريليونات سنة!
اليوم 21:03
كيفية استخدام أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام iOS 18
التعليم والمعرفة
كيفية استخدام أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام iOS 18
اليوم 21:02
"إكس" تغير نظام الدفع لصناع المحتوى ليعتمد على التفاعل بدلاً من الإعلانات
التعليم والمعرفة
"إكس" تغير نظام الدفع لصناع المحتوى ليعتمد على التفاعل بدلاً من الإعلانات
اليوم 21:01
لسان إلكتروني ذكي يميز بين المشروبات بفضل الذكاء الاصطناعي
الترفيه
لسان إلكتروني ذكي يميز بين المشروبات بفضل الذكاء الاصطناعي
اليوم 21:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©