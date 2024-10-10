«الاقتصاد» و «الاتحادية للشباب» تنظمان حلقة شبابية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال



أبوظبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الاقتصاد أمس حلقة شبابية بعنوان "ريادة الأعمال والمستقبل: دور الشباب في تشكيل الاقتصاد الجديد، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب بهدف تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب الإماراتي، وتمكين رواد الأعمال من مواجهة التحديات التي تقف أمام نمو أعمال مشاريعهم الناشئة.

وتسلط الحلقة النقاشية التي حضرها كل من معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، على أهمية توطين التكنولوجيا والابتكار في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت معالي علياء المزروعي أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب من أدوات المستقبل في مختلف القطاعات، لا سيما القطاعات الاقتصادية وريادة الأعمال، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والسياسات الهادفة إلى تذليل كافة التحديات وإتاحة الفرص والممكنات التي من شأنها دفع وتحفيز الشباب للابتكار وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وأضافت معاليها خلال الحلقة: تحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتوفير مختلف الأدوات التقنية واللوجستية لتمكين الشباب الإماراتي من استثمار أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع أعمال والمساهمة في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، ودعمهم على دمج الأدوات التكنولوجية والتحول الرقمي في مشاريعهم الريادية، ورفدهم بالمعرفة والدعم اللازمين للوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسية أعمالهم على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال معالي سلطان النيادي: يُعد تمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال من أبرز أساسيات المنهجية الوطنية التي توليها حكومة دولة الإمارات اهتماماً كبيراً، من خلال توفير بيئة حاضنة تحفّز على الابتكار والتطوير في قطاع الأعمال، وإعداد برامج ومبادرات تجعل من أفكار الشباب مشاريع اقتصادية نوعية تواكب التطلعات المستقبلية، بحيث تكون دافعاً للنمو ومساهماً رئيساً في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونحن ندرك أن دعم الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات في بناء منظومة اقتصادية مثالية، الأمر الذي يعزز من مكانتها على الساحة الدولية كوجهة رائدة في هذا المجال.

وأضاف معاليه: يُمثّل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، خطوة فاعلة ومهمة تسهم في تشجيعهم على استكشاف فرص جديدة في القطاعات الواعدة لإثراء التنوع في الاقتصاد المحلي وتنافسيته واستدامة تطوره، وهو ما ينسجم مع محور 'الاقتصاد' الذي يعد أحد أهم التوجهات الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب 2031، ويهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي ليكونوا محركين وداعمين رئيسيين في التنمية الاقتصادية للدولة.

وسلطت الحلقة الضوء على دور وزارة الاقتصاد في دعم وتمكين الشباب الإماراتي وتحفيزهم للمشاركة في مجتمع ريادة الأعمال، واستكشاف الفرص المستقبلية الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما ناقشت الأدوات والموارد اللازمة لمساعدة الشباب في تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة ومبتكرة، وتطرقت كذلك إلى كيفية تعزيز الاستفادة من التحول الرقمي في دعم بيئة ريادة الأعمال.

واستعرض المشاركون عدداً من التجارب الناجحة لرواد الأعمال التي تُمثل نموذجاً مُلهماً يحفز الشباب على تأسيس المشاريع الناشئة وتنميتها، كما حددوا مجموعة من المخرجات التي من شأنها رفع الوعي بريادة الأعمال لدى الشباب وتوجيههم ومن أهمها، تنظيم جلسات شهرية لرواد الأعمال لتعزيز التواصل المباشر وتبادل الأفكار والخبرات، وإنشاء منصة رقمية موحدة وشاملة توفّر المعلومات والموارد والمتطلبات الأساسية لإنشاء المشاريع الريادية والمستدامة.