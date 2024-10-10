«ميرال» تنجز 55% من أعمال توسعة ياس ووتروورلد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ميرال اكتمال ما يزيد على 55% من أعمال توسعة ياس ووتروورلد المقررة لإضافة مساحة إضافية تبلغ 16,9 ألف متر مربع.

ومن المقرر افتتاح المرافق الجديدة أمام الجمهور في عام 2025. ومن المتوقع لمشروع التوسعة أن يرفع القدرة الاستيعابية لأكبر مدينة للألعاب المائية في المنطقة بنسبة 20% مع إضافة 18 لعبة وتجربة جديدة، ليصل عددها الإجمالي إلى أكثر من 70 لعبة وتجربة.

وستحتضن مدينة الألعاب المائية عند افتتاحها 3.3 كيلومتر من المنزلقات الجديدة.

وتشمل معالم البناء الرئيسة التي تم إنجازها حتى الآن صب ما يزيد على 67% من الخرسانة، بما يعادل 10,662 متراً مكعباً، وتركيب 25% من الأعمدة الفولاذية، مما يظهر النطاق الكبير لمشروع التوسعة.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للأصول في ميرال: يعكس مشروع التوسعة ما حققه ياس ووتروورلد من شعبية كبيرة بين الزوار المحليين والدوليين على مدار السنوات العشر الماضية، كما يؤكد التزامنا بتعزيز مكانة جزيرة ياس وجهةً عالميةً رائدةً للترفيه والاستجمام.