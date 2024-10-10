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اقتصاد

«دو» تعيد هيكلة عملياتها وتطلق علامتين تجاريتين

«دو» تعيد هيكلة عملياتها وتطلق علامتين تجاريتين
11 أكتوبر 2024 01:05

يوسف العربي (دبي) 

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أعلنت «دو» إعادة هيكلة عملياتها، وكشفت عن علامتين تجاريتين فرعيتين جديدتين تنضمان إلى علامة «دو بيزنس»، وهما «دو تيك» و«دو إنفرا»، لتقديم حلول التحول الرقمي الشاملة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية.
وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة في دبي أمس، إن إعادة هيكلة العمليات تؤكد تجاوز «دو» لدورها التقليدي، باعتبارها مزوداً لخدمات الاتصالات، لتصبح ممكناً رئيساً للتكنولوجيا الرقمية المتكاملة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز إيرادات الشركة من خلال توفير خدمات تكنولوجية متكاملة، لافتاً إلى تمتع الشركة بالعديد من المزايا التنافسية في مجال تقديم الخدمات التكنولوجية، ومنها وجود قاعدة عملاء ضخمة، فضلاً عن توافر الكوادر المدربة، مع شبكة واسعة من الشراكات مع شركات التكنولوجيا العالمية.
وقال: إن قطاع التكنولوجيا في الإمارات يتميز بالتقدم والتطور المستمرين، ما يعزز الطلب، ويولد الفرص، ويفتح المجال أمام الابتكار في مختلف المجالات.
ومن ناحية أخرى، أوضح الحساوي أن الاقبال على خدمات «دو باي» تجاوز التوقعات المسبقة، كاشفاً عن إطلاق خدمة القروض متناهية الصغر قبل نهاية العام الحالي.
ومن جانبه، قال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو» لـ «الاتحاد»: إن إطلاق العلامتين الجديدتين يسهم تلبية احتياجات قطاع الأعمال من خلال الاستناد لمنظومة شبكات «دو» التي تعد من الأقوى عالمياً.
وأوضح أن نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس للمناطق المأهولة في الدولة بلغت 98.8% في الوقت الراهن، فيما لامست نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع 99%.
وأوضح أن شركة «دو» وفرت خدمة شبكة الجيل الخامس المستقلة «5G SA» في الدولة حيث حظي عملاء الشركة من مستخدمي الإصدار الأخير من أجهزة أيفون «أيفون 16» بتجربة فريدة متوافقة مع هذا النوع المتقدم من الشبكات.
وتقدم «دو تيك»، حلولاً تقنية شاملة، في حين تظل «دو بيزنس»، الدعامة المحورية لتقديم حلول وخدمات الاتصال الأساسية، بينما تستكمل «دو إنفرا»، الإطار اللازم لتعزيز حلول الاتصالات المتميزة، من خلال ضمان تدفق البيانات بشكل آمن وسلس، مما يمكن الشركات والجهات الحكومية من تحسين العمليات التشغيلية واستكشاف آفاق رقمية جديدة بثقة وكفاءة. 
وتشمل خدمات «دو تيك» مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وحلول البلوك تشين، والتي تم تصميمها جميعاً لضمان مستقبل رقمي مستدام وآمن ومرن، ويتميز بالكفاءة والفعالية التي تناسب تماماً الأهداف الطموحة لدولة الإمارات.

سليم البلوشي
الإمارات
شركة دو
شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة
التحول الرقمي
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