أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي وسط تقييم المتعاملين لتأثير الأضرار التي خلفها الإعصار ميلتون على الطلب الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 79.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0430 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 75.64 دولار للبرميل.



ويتجه كلا الخامين القياسيين لتحقيق مكاسب أسبوعية تتراوح بين واحد بالمئة واثنين بالمئة.