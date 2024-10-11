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اقتصاد

الذهب يلمع بعد بيانات تعزز رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية

الذهب
11 أكتوبر 2024 11:15

 ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن دعمت بيانات جديدة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المنتجين بالولايات المتحدة بحثاً عن مزيد من المؤشرات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2644.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0514 بتوقيت جرينتش لكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع. وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2661.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار من أعلى مستوى في شهرين، مما جعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين واحداً بالمئة إلى 976.55 دولار. ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية.

وارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1080.27 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع سبعة بالمئة.

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المصدر: وكالات
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أسعار الذهب
الفائدة الأميركية
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