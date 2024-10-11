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الدولار يتراجع وسط تزايد رهانات خفض أسعار الفائدة الأميركية

أوراق من الدولار الأميركي
11 أكتوبر 2024 12:24

انخفض الدولار الأميركي من أعلى مستوياته في شهرين التي سجلها الليلة الماضية مقابل نظرائه الرئيسيين بعد أن عززت مؤشرات على ضعف سوق العمل من فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
ورغم ذلك، لا يزال الدولار في طريقه اليوم الجمعة لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

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ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة في السابع من نوفمبر إلى 83.3 بالمئة من 80.3 بالمئة في اليوم السابق، فيما تميل النسبة المتبقية إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 102.89 بحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض 0.28 بالمئة عن مستوى 103.17 الذي سجله أمس الخميس وكان الأعلى منذ 15 أغسطس.

ويتجه المؤشر إلى تحقيق مكسب أسبوعي 0.41 بالمئة، مواصلاً مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 2.06 بالمئة.


المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
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